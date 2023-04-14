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Хакерша взломала полное издание Assassin's Creed Valhalla

Хакерша взломала полное издание Assassin's Creed Valhalla
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Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Несколько дней назад известная хакерша под ником Empress сообщила о намерении взломать полное издание Assassin's Creed Valhalla и снять с игры антипиратскую защиту Denuvo. Девушка отчиталась о том, то всё прошло успешно, а проект появился на торрент-трекерах.

На всё это ей потребовалось всего три дня, тогда как Hogwarts Legacy, которая тоже была с Denuvo, удалось взломать почти за месяц.

Полное издание Assassin's Creed Valhalla включает в себя саму игру, все вышедшие дополнения к ней, различные косметические наборы и многое другое.

Empress говорила, что после успешного взлома Assassin's Creed Valhalla возьмётся за ремейк Resident Evil 4. Судя по всему, именно в нём защита Denuvo падёт следующей.

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