Для Assassin's Creed Valhalla вышел последний патч. Поддержка игры завершена

21 февраля Ubisoft выпустила финальное обновление для Assassin's Creed Valhalla. Патч версии 1.7.0 привнесёт лишь небольшие изменения в игру: авторы исправят несколько визуальных багов и ошибок во внутриигровом магазине.

Разработчики подчёркивают, что это именно финальный патч для игры, после которого поддержка проекта официально завершится. Судя по всему, после этого команда переключится на другие задачи, включая помощь в разработке новых Assassin's Creed.

Релиз Assassin's Creed Valhalla состоялся осенью 2020 года. Игра рассказывает об ассасине-викинге по имени Эйвор, который отправляется завоёвывать Англию вместе со своим кланом. Впоследствии для неё вышли два крупных дополнения и полноценный финал, завершающий историю главного героя.