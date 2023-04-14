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Нейросеть показала, как бы выглядели герои Marvel в XIX веке

Нейросеть показала, как бы выглядели герои Marvel в XIX веке
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Автор телеграм-канала «Джимми Нейрон» использовал нейросеть Midjourney, чтобы показать, как бы выглядели герои вселенной Marvel, а если конкретно, то Мстители, в XIX веке.

На фото ниже можно увидеть Человека-муравья, Доктора Стрэнджа, Капитана Америка, Человека-паука, Тора и других. Среди всех героев именно Халк получился самым необычным — персонаж превратился в гориллу с большой бородой.

Работы нейросети действительно получились впечатляющими. Виден и стиль того времени, и даже внешний вид одежды. Предположим, что герои защищали бы мирных горожан от таких же злодеев и других преступников.

Фото: «Джимми Нейрон»

Фото: «Джимми Нейрон»

Фото: «Джимми Нейрон»

Фото: «Джимми Нейрон»

Фото: «Джимми Нейрон»

Фото: «Джимми Нейрон»

Фото: «Джимми Нейрон»

Фото: «Джимми Нейрон»

Фото: «Джимми Нейрон»

Фото: «Джимми Нейрон»

В комментариях пользователи оценили работу нейросети и отметили, что особенно крутыми получились Халк, Человек-паук и Тор.

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