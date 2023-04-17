Впредь Marvel хочет работать с известными режиссёрами — Джефф Снейдер

Известный инсайдер Джефф Снейдер, который постоянно делится информацией о проектах Marvel Studios и DC, рассказал, что в Marvel хотят пересмотреть стратегию подбора режиссёров для будущих проектов.

По словам Снейдера, этой инициативой будет заниматься глава Marvel Studios Кевин Файги. Он якобы хочет привлекать к будущим сериалам и фильмам тех постановщиков, которые уже показали себя в деле. Компания вряд ли будет сотрудничать с новыми режиссёрами, отдавая предпочтение именитым постановщикам.

Возможно, таким образом Marvel хочет улучшить качество своих проектов, поскольку к работе над ними будут привлечены профессионалы. Да и к тому же последние проекты компании получились уж слишком спорными.

Официально о смене своей стратегии в Marvel пока что ничего не говорили.