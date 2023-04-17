Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Впредь Marvel хочет работать с известными режиссёрами — Джефф Снейдер

Впредь Marvel хочет работать с известными режиссёрами — Джефф Снейдер
Аудио-версия:
Комментарии

Известный инсайдер Джефф Снейдер, который постоянно делится информацией о проектах Marvel Studios и DC, рассказал, что в Marvel хотят пересмотреть стратегию подбора режиссёров для будущих проектов.

По словам Снейдера, этой инициативой будет заниматься глава Marvel Studios Кевин Файги. Он якобы хочет привлекать к будущим сериалам и фильмам тех постановщиков, которые уже показали себя в деле. Компания вряд ли будет сотрудничать с новыми режиссёрами, отдавая предпочтение именитым постановщикам.

Возможно, таким образом Marvel хочет улучшить качество своих проектов, поскольку к работе над ними будут привлечены профессионалы. Да и к тому же последние проекты компании получились уж слишком спорными.

Официально о смене своей стратегии в Marvel пока что ничего не говорили.

Материалы по теме
Видео
Трейлер «Марвелов» отличился худшим соотношением лайков и дизлайков в киновселенной Marvel
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023