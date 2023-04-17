Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатель Halo Infinite Джозеф Стейтен теперь работает над крупнобюджетной игрой для Netflix

Создатель Halo Infinite теперь работает над крупнобюджетной игрой для Netflix
Комментарии

Спустя неделю после увольнения из Microsoft творческий директор Halo Infinite Джозеф Стейтен присоединился к игровому подразделению Netflix. Разработчик будет трудиться над неанонсированной ААА-игрой новому игровому бренду для онлайн-кинотеатра.

В своём заявлении Стейтен заявил, что очень рад присоединиться к Netflix и поработать с другими людьми над «знаковыми персонажами, глубокими тайнами и бесконечными путешествиями». О чём именно будет его следующая игра и когда она выйдет, неизвестно.

Джозеф Стейтен — один из ветеранов серии Halo, культовой серии шутеров Microsoft. Он трудился над роликами для первыми частями франшизы, а затем с 2020 года помогал студии 343 Industries с разработкой Halo Infinite.

Материалы по теме
Как быстро игры появляются на торрентах
Как быстро игры появляются на торрентах
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023