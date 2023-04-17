Создатель Halo Infinite теперь работает над крупнобюджетной игрой для Netflix

Спустя неделю после увольнения из Microsoft творческий директор Halo Infinite Джозеф Стейтен присоединился к игровому подразделению Netflix. Разработчик будет трудиться над неанонсированной ААА-игрой новому игровому бренду для онлайн-кинотеатра.

В своём заявлении Стейтен заявил, что очень рад присоединиться к Netflix и поработать с другими людьми над «знаковыми персонажами, глубокими тайнами и бесконечными путешествиями». О чём именно будет его следующая игра и когда она выйдет, неизвестно.

Джозеф Стейтен — один из ветеранов серии Halo, культовой серии шутеров Microsoft. Он трудился над роликами для первыми частями франшизы, а затем с 2020 года помогал студии 343 Industries с разработкой Halo Infinite.