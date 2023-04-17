Как быстро игры появляются на торрентах

Некоторые хиты не могут взломать годами — какие-то остаются таковыми до сих пор.

Практически каждая крупная ААА-игра, которая выходит сейчас в Steam, укреплена Denuvo. Издатели ликуют, ведь с каждым днём защита становится лучше и эффективнее. Многие игры так и остаются невзломанными на протяжении нескольких месяцев, а то и лет.

Но если отбросить эмоции, то за сколько времени хакеры обходят запутанные дебри сложной защиты?

Что такое Denuvo простыми словами

Антипиратское программное обеспечение, главная цель которого — защитить от пиратства хотя бы в период первичной прибыли, в течение двух-трёх месяцев, на которые приходится бóльшая часть выручки. При этом доказано — из-за Denuvo игры работают хуже за счёт дополнительной нагрузки на процессор.

Хотя создатели Denuvo и пытались утверждать обратное, но факт давно доказан. Как сами хакеры, так и эксперты наглядно показали, что защита пагубно влияет на производительность — роликов с тестированием полно в YouTube. И вам не кажется странным, что некоторые разработчики со временем удаляют Denuvo из своих игр? Видимо, падением частоты кадров из-за неприятной во всех смыслах защиты недовольны не только игроки.

Видео доступно на YouTube-канале Testing Games. Права на видео принадлежат Crystal Dynamics.

Почему Denuvo настолько эффективен

Denuvo умеет то, что не умеют другие системы защиты — создавать новые методы и барьеры против взломов, подстраиваясь под алгоритмы и действия хакера. Защита постоянно декодирует и зашифровывает код игры, а также уникальна для каждого продукта.

Простыми словами — шифрует файлы так, что скопировать их становится практически невозможно. Дополнительной сложностью для хакера стало отсутствие хорошего отладчика для отладки исполняемых файлов приложений x64.

Denuvo старается выпускать новые версии своей защиты для каждой новой ААА-игры, чтобы избежать массового взлома и предоставить создателям игр уникальный продукт. Таким образом, хакерам приходится каждый раз разрабатывать всё с нуля. Лишь немногим из них хватает терпения. Многие навсегда покинули индустрию из-за Denuvo.

Denuvo Фото: Denuvo

Кто первым взломал Denuvo

Компания Denuvo образовалась в 2014 году, а первые игры с одноимённой защитой начали появляться примерно спустя год. Первооткрывателем стала EA с Dragon Age: Inquisition и FIFA 15. Их взлом растянулся на два месяца.

Тогда это казалось приличным сроком: этого времени вполне хватало на то, чтобы не только окупить разработку игр, но и получить бóльшую часть прибыли, так как основной покупательский спрос для ААА-хитов приходится на первые две недели. Именно в это время продажи достигают своего пика.

Первыми людьми, взломавшими Denuvo, стали хакеры из группировки 3DM. Эта организация легально существовала в Китае. Лидером группировки была девушка Бёрд Систэр, которая никогда не скрывала своего лица и активно вела стримы на китайских площадках. В феврале 2016 года Систэр отошла от дел, а группировка приостановила свою деятельность.

Бёрд Систэр, глава хакерской группировки 3DM Фото: социальные сети Бёрд Систэр

По сути, хакерша сдалась. Технология антипиратской защиты достигла такого прогресса, что хакерам её уровня стало очень сложно взламывать игры. Она даже сделала прогноз, что, возможно, через три-четыре года может вообще не быть взломанных игр. Однако, как показало время, она ошибалась.

За сколько взламывают Denuvo сейчас

Забавно, но, как только азиатка закончила заниматься хакерством, на арене появилась другая девушка, которую трудности только закаляют. Да, вы наверняка уже догадались: речь идёт о девушке EMPRESS.

Некоторые до сих пор считают, что за маской Императрицы скрывается целая группировка. Так ли это на самом деле — доподлинно неизвестно. Как и неизвестно, работает ли EMPRESS сама, без посредников и помощников.

Девушка объявила войну издателям из-за навязывания защиты. На сегодняшний день хакер EMPRESS — это единственный человек, активно занимающийся взломом игр. И не за доброе слово, а за донаты, несмотря на недовольство людей, привыкших не платить за пиратство. Девушка вынуждена работать так: на взлом уходит много времени, а жить на что-то нужно.

В отличие от оставшихся на рынке немногочисленных группировок, EMPRESS взламывает игры на Denuvo быстрее всех.

Resident Evil 4 (2023) Фото: Capcom

В феврале хакерша пообещала взломать Hogwarts Legacy за 10 дней. И заявила, что на взлом игр на Denuvo она будет впредь тратить не больше 14 дней. Своё обещание известная хакерша пока сдерживает: «Хогвартс» она взломала за 9 дней, выпустив первую версию беты кряка уже 19 февраля, когда сама игра вышла 10 февраля (ранний доступ стартовал 7 февраля).

До этого хакерша взламывала игры за несколько месяцев. Некоторые релизы с Denuvo продержались невзломанными более года. Watch Dogs: Legion, например, девушка взломала лишь спустя 400 дней после выхода игры.

За сколько времени были взломаны последние ААА-игры на Denuvo

Hogwarts Legacy (10 февраля 2023 года) — за 9 дней

Gotham Knights (21 октября 2022 года) — за 6 дней

Dying Light 2 (4 февраля 2022 года) — за 182 дня

Resident Evil: Village (7 мая 2021 года) — за 64 дня

Assassin’s Creed Valhalla (10 ноября 2020 года) — за 134 дня

Watch Dogs: Legion (29 октября 2020 года) — за 400 дней

Mafia: Definitive Edition (25 сентября 2020 года) — за 20 дней

«Мстители» (4 сентября 2020 года) — за 44 дня

Microsoft Flight Simulator (18 августа 2020 года) — за несколько часов

Star Wars Jedi: Fallen Order (15 ноября 2019 года) — за 4 дня

Need for Speed Heat (8 ноября 2019 года) — за 49 дней

Detroit: Become Human (12 декабря 2019 года) — за 189 дней

Assassin’s Creed Odyssey (2 октября 2018 года) — за 30 дней

Shadow of the Tomb Raider (14 сентября 2018 года) — за 2 месяца

Death Stranding (14 июля 2020 года) — за 93 дня.

Ремейк Dead Space Фото: EA

ААА-игры c Denuvo, которые до сих пор не могут взломать

Ремейк Resident Evil 4 — вышел 24 марта 2023 года

Ремейк Dead Space — вышел 27 января 2022 года

Forspoken — вышла 24 января 2023 года

Total War: Warhammer 3 — вышла 17 января 2022 года

Marvel's Midnight Suns — вышла 1 декабря 2022 года

The Callisto Protocol — вышла 2 декабря 2022 года.

Игры, защищённые Denuvo, в среднем взламывают за два месяца. Некоторые проекты могут продержаться и около года. А небольшая часть игр остаётся невзломанной до сих пор.

Защита не ослабевает, а становится лишь сильнее. Посудите сами: за 2022 год была взломана только одна большая игра, вышедшая за это время, — Dying Light 2. И от чего именно зависит успех того или иного взлома — до конца не ясно.

Наверное, как от мотивации самого хакера, так и от его скиллов. Ведь если люди активно донатят той же EMPRESS, то и уровень её мотивации возрастает в разы. Прошли времена, когда пиратство было исключительно бесплатным.