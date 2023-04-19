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Теперь в The Callisto Protocol можно пропускать кат-сцены и расчленять врагов

Теперь в The Callisto Protocol можно пропускать кат-сцены и расчленять врагов
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Студия Striking Distance, разработавшая The Callisto Protocol, выпустила для тайтла обновление 5.01. С его выходом в игре появилась возможность пропускать кат-сцены и расчленять врагов.

Возможность пропускать сюжетные ролики будет полезна тем, кто проходит игру не в первый раз. Также это явно оценят спидраннеры. А с режимом расчленения можно будет отрывать у врагов куски тела буквально с одного удара или выстрела, однако никаких достижений при этом выбить не получится.

Авторы также в очередной раз поблагодарили игроков за поддержку, тёплые отзывы об игре и тёплые слова.

The Callisto Protocol представляет собой хоррор, в котором нужно сбежать из космической тюрьмы, заполненной жуткими мутантами.

The Callisto Protocol доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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