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Режиссёром следующего «Форсажа» станет Луи Летерье

Режиссёром следующего «Форсажа» станет Луи Летерье
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Следующий фильм серии «Форсаж» будет снимать Луи Летерье — об этом пишет Variety.

Лента будет связана с «Форсажем 10», режиссёром которого также является Летерье, в мае прошлого года заменивший на этой роли Джастина Лина.

По словам президента Universal Pictures Питера Кремера, он очень рад продолжению работы с Луи.

Он обладает врождённым пониманием франшизы, которое спустя два десятилетия стало сильнее, чем когда-либо. Под его руководством «Форсаж 10» стал захватывающим триллером с эмоциями и поворотами, которые хотят увидеть фанаты. Мы очень рады, что он продолжит творить своё волшебство в режиссёрском кресле.

Луи Летерье известен как режиссёр дилогии «Перевозчик» с Джейсоном Стейтэмом и сериала «Люпен».

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