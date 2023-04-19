Авторы «Форсажа 10» показали персональные постеры с героями фильма

Незадолго до выхода десятой части фильма «Форсаж» были представлены персональные постеры с главными персонажами предстоящей картины.

В числе них оказались герои Джорданы Брюстер, Скотта Иствуда и других актёров «Форсажа 10» — при этом главные лица франшизы, в том числе Доминик Торетто (Вин Дизель) и узнаваемые лица представлены не были.

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

Предполагается, что «Форсаж 10» станет предпоследней номерной частью франшизы о нелегальных гонках на автомобилях. Премьера фильма состоится 17 мая 2023 года.

Ранее лента получила возрастной рейтинг PG-13 (детям до 13 лет просмотр нежелателен). Причиной стало наличие в экшене сцен с насилием, а также ненормативной лексики и сцен, «наводящих на определённые мысли».