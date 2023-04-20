SpaceX запустила в космос Starship — самый мощный космический корабль в мире

20 апреля SpaceX запустила в космос Starship — сверхтяжёлый космический корабль. Ракета отправилась в первый суборбитальный полёт. В SpaceX рассчитывают, что именно на ней люди смогут летать на Луну, Марс и другие планеты.
Видео доступно на YouTube-канале SpaceX. Права на видео принадлежат SpaceX.
Первая попытка по запуску Starship в космос была запланирована на 17 апреля, однако её перенесли из-за неполадок в системе охлаждения.
По плану огромная ракета-носитель под названием Super Heavy должна была совершить жёсткое приводнение в Мексиканском заливе примерно через восемь минут после старта. В это же время корабль верхней ступени Starship должен был совершить неполный круг вокруг Земли и упасть в Тихом океане.
Однако в самом тестовом полёте произошла неполадка: первая и вторая ступени не смогли отделиться друг от друга, ракета потеряла стабильность и взорвалась. В SpaceX назвали первый полёт успешным, а возникшую неполадку устранят в будущих запусках.
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