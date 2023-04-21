В патче 7.33 в Dota 2 добавили новый тип героев — у них нет основного атрибута

Глобальное обновление «Новые горизонты» в Dota 2 ввело в игру новый тип персонажей — универсальные.

Более 30 героев теперь не принадлежат ни к одному из трёх основных атрибутов (ловкость, сила, интеллект), но получают по 0,6 единицы к урону от атак за единицу любого атрибута.

Из-за этого в режиме Single Draft будут предлагать на выбор четырёх героев вместо трёх, а в Captains Draft пул персонажей увеличился с 27 до 28.

Все универсальные герои в Dota 2: Abaddon, Bane, Batrider, Beastmaster, Brewmaster, Broodmother, Chen, Clockwerk, Dark Seer, Dark Willow, Dazzle, Enigma, Io, Lone Druid, Lycan, Marci, Magnus, Mirana, Nyx Assassin, Pangolier, Phoenix, Sand King, Snapfire, Techies, Timbersaw, Vengeful Spirit, Venomancer, Visage, Void Spirit, Windranger, Winter Wyvern.

Главным нововведением патча 7.33 стало расширение карты и добавление на неё новых объёктов — в общей сложности игровая локация увеличилась на 40%.