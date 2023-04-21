World of Warcraft может лишиться поддержки из-за оттока кадров

Продюсер World of Warcraft Адам Глаксиграв недавно заявил, что игра может лишиться поддержки. Причина — талантливые разработчики покидают команду из-за того, что их не устраивают условия работы. При этом руководство, по словам Адама, не хочет решать эту проблему.

Глаксиграв подчеркнул, что он хотел бы просто делать игры, а не выяснять отношения с топ-менеджерами, которые не видят ничего страшного в оттоке специалистов.

Нехватка рук, с которой мы сталкиваемся — серьёзная проблема. У меня буквально есть расписание, в котором я что-то вычёркиваю каждый раз, когда люди подают заявление об увольнении.

Старший геймдизайнер World of Warcraft Эллисон Стил отметила, что главная проблема — запрет удалённой работы.

Это ужасная, недальновидная и саморазрушительная политика, из-за которой у нас всё меньше возможностей сделать World of Warcraft такой игрой, которой мы её видим и которую заслуживают игроки.

После спада пандемии Blizzard вернула своих сотрудников в офисы и запретила удалённый формат работы. Но многие разработчики не хотят жить в Лос-Анджелесе, где располагается офис команды World of Warсraft. Потому что это слишком затратно. Во время пандемии многие девелоперы нашли места для комфортного проживания, не требующего огромных трат. Они не хотят снова переезжать в дорогие районы Лос-Анджелеса.

Менеджеры предупреждали руководство ещё в феврале, что из-за такой корпоративной политики из студии могут уйти многие специалисты. Есть вероятность, что из-за оттока сотрудников проблемы с поддержкой может испытать и ещё не вышедшая Diablo 4.