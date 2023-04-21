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Far Cry 6 и ещё три игры Ubisoft скоро выйдут в Steam

Far Cry 6 и ещё три игры Ubisoft скоро выйдут в Steam
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Сегодня Ubisoft создала в Steam страницу шутера Far Cry 6, а также аркадной Riders Republic и ещё двух игр. Все четыре игры выйдут на платформе Valve в конце весны и в начале лета. Это заметили пользователи площадки. Все четыре страницы пока открыты в российском регионе.

Четыре новые игры Ubisoft, которые скоро выйдут в Steam

Ubisoft объявила о возвращении в Steam осенью прошлого года. А до этого французская компания перестала продавать свои новые игры в Steam в 2019 году, вскоре после анонса Epic Games Store. После этого корпорация начала продавать игры в лаунчере Ubisoft Connect и на платформе Epic Games. Судя по всему, после спада продаж и падения выручки на фоне провальных релизов и редких новинок компания решила максимизировать прибыль и вернуться на одну из самых популярных игровых платформ в мире.

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