Ubisoft возвращает свои игры в Steam

Это было вполне ожидаемо — Ubisoft действительно возвращается в Steam. Французская корпорация начнёт продавать свои новые игры на площадке Valve. Первыми на очереди станут Assassin's Creed Valhalla, Anno 1800 и Roller Champions. Процесс перехода начнётся уже 21 ноября. Остальные игры должны появиться в ближайшее время. При этом у Valhalla датой выхода значится 6 декабря — день выхода финала игры.

Страница игры в Steam Фото: Steam

Новость по теме Стала известна дата выхода финала Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft перестала продавать свои новые игры в Steam в 2019 году, вскоре после анонса Epic Games Store. После этого компания начала продавать игры в своём лаунчере Ubisoft Connect и на платформе Epic Games. Судя по всему, после спада продаж и падения выручки на фоне провальных релизов и редких новинок компания решила максимизировать прибыль и вернуться на одну из самых популярных игровых платформ в мире.

Возможно, последние проекты Ubisoft также станут частью осенней распродажи в Steam, которая стартует уже завтра, 22 ноября, в 21:00 мск.