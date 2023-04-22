RTX 4060 Ti будет стоить $ 400 — Wccftech

Видеокарту RTX 4060 Ti будут продавать за $ 400 (примерно 32 тыс. рублей). Об этом сообщил портал Wccftech. Ранее ходили слухи, что NVIDIA собирается продавать RTX 4060 Ti заметно дороже — за $ 500. Журналисты уверяют, что такая демократичная цена сделает новый видеоускоритель более привлекательным среди любителей видеоигр. Ещё они считают, что производитель решил снизить стоимость новинки из-за не очень успешной карты RTX 4070.
Производительность RTX 4060 Ti будет на уровне RTX 3070 Ti. Новая карта будет иметь 8 ГБ видеопамяти GDDR6, 128-битную шину. Видеокарта должна поступить в продажу в мае этого года.
NVIDIA временно приостановила производство и поставки видеокарт RTX 4070 из-за низкого спроса. Об этом недавно рассказали инсайдеры китайского форума Board Channel. Напомним, рекомендованная стоимость карты — $ 600.
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