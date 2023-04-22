На съёмках новых «Охотников за привидениями» заметили звёзд оригинальных лент

В марте стартовали съёмки продолжения ленты «Охотники за привидениями: Наследники». А на днях журналисты заметили на съёмках картины актёров из оригинальной дилогии — Уильяма Этертона и Эрни Хадсона.

Этертон играл в первой части представителя агентства по охране окружающей среды США Уолтера Пэка, который мешал охотникам выполнять свою работу. А Эрни Хадсон сыграл в дилогии «Охотники за привидениями» охотника Уинстона. На съёмках продолжения заметили и Пола Радда, который в первых «Наследниках» сыграл персонажа по имени Гэри Груберсон.

Фотографии со съёмок продолжения «Охотников за привидениями: Наследники»

Фото: Michigan Ghostbusters

Фото: Michigan Ghostbusters

Фото: Michigan Ghostbusters

Как сообщают источники, новая часть «Охотников за привидениями» продолжит историю полюбившихся персонажей: к своим ролям вернутся Кэрри Кун (Келли), Пол Радд (Гэри), Финн Вулфхард (Тревор) и Маккенна Грейс (Фиби). Герои вновь сразятся с самыми опасными привидениями.

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Премьера фильма «Охотники за привидениями: Наследники» состоялась в ноябре 2021 года. Лента собрала в прокате $ 197 млн при бюджете в $ 75 млн и получила положительные отзывы от зрителей и критиков.