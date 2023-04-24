Хакода пожаловался, что проиграл решающий матч Dota Pro Circuit из-за бага в новом патче
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Российский киберспортсмен Егор Xakoda Липартия, выступающий за европейскую команду D2 Hustlers, рассказал об игровой ошибке в Dota 2 по ходу решающего матча региональной лиги Dota Pro Circuit.
После выхода нового патча 7.33 способность Fate's Edict персонажа Oracle работает некорректно — за три дня Valve так и не исправили проблему.
Играю официальный матч на Oracle, а у меня Fate's Edict не работает в ультимейте. Просто проиграл два тимфайта, потому что герой умирает в моей ульте. Я играю за первый дивизион, игру жизни, а у меня герой не работает! Спасибо, Valve!
По итогу команда Хакоды проиграла последний матч в рамках лиги и упустила возможность сразу выйти в первый дивизион Dota Pro Circuit. Теперь D2 Hustlers может рассчитывать только на удачу в переигровках.
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