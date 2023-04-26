В Dota 2 вышел патч 7.33b — обновили баланс героев и усилили Терзателей
Поделиться
Через пять дней после релиза глобального патча «Новые горизонты» разработчики Dota 2 выпустили дополнительное обновление игрового баланса.
В версии 7.33b герои будут проходить через Парные порталы медленнее на 1 секунду, а Терзатели были усилены (их урон больше не разделяется на иллюзии). Кроме того, ауры некоторых нейтральных крипов были ослаблены.
Обновления также получили новые предметы Desperser и Phylactery, а также более 30 персонажей, включая Medusa, Riki и Venomancer. С полным список изменений патча 7.33 в Dota 2 можно ознакомиться на сайте игры.
Примечательно, что Valve решила выпустить балансный патч за десять часов до старта ESL One Berlin Major 2023 — главного турнира весны по Dota 2.
Комментарии
- 26 апреля 2023
-
04:59
-
02:16
-
01:53
-
01:12
-
00:27
- 25 апреля 2023
-
23:44
-
22:02
-
21:33
-
20:39
-
20:00
-
19:50
-
19:34
-
18:59
-
18:52
-
18:31
-
18:24
-
17:52
-
17:49
-
17:29
-
17:27
-
17:10
-
17:02
-
16:59
-
16:52
-
16:40
-
16:18
-
16:01
-
15:38
-
15:17
-
14:54
-
14:46
-
14:15
-
14:12
-
13:42
-
13:34
Партнерский контент