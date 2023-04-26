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В Dota 2 вышел патч 7.33b — обновили баланс героев и усилили Терзателей

В Dota 2 вышел патч 7.33b — обновили баланс героев и усилили Терзателей
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Через пять дней после релиза глобального патча «Новые горизонты» разработчики Dota 2 выпустили дополнительное обновление игрового баланса.

В версии 7.33b герои будут проходить через Парные порталы медленнее на 1 секунду, а Терзатели были усилены (их урон больше не разделяется на иллюзии). Кроме того, ауры некоторых нейтральных крипов были ослаблены.

Обновления также получили новые предметы Desperser и Phylactery, а также более 30 персонажей, включая Medusa, Riki и Venomancer. С полным список изменений патча 7.33 в Dota 2 можно ознакомиться на сайте игры.

Примечательно, что Valve решила выпустить балансный патч за десять часов до старта ESL One Berlin Major 2023 — главного турнира весны по Dota 2.

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