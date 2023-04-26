В мае PS Plus подарит три бесплатные игры

Портал Dealabs в очередной раз раньше времени опубликовал список игр, которые войдут в базовую подписку PS Plus Essential в мае. Подписчикам сервиса с 2 мая будут доступны ещё три игры:

GRID Legends (PS5 | PS4) — гоночный симулятор от студии Codemasters с проработанным режимом карьеры и сетевой игрой.

Видео доступно на YouTube-канале GRID. Права на видео принадлежат Electronic Arts

Chivalry 2 (PS5 | PS4) — сетевой слэшер от первого лица, вдохновлённый средневековыми битвами из фильмов.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Tripwire Presents

Descenders (PS5 | PS4) — экстремальный симулятор велосипедных гонок с процедурно генерируемыми трассами.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат No More Robots

Все три проекта можно будет забрать с 2 мая по 6 июня.