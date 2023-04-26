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Бесплатные игры PS Plus на май 2023 года

В мае PS Plus подарит три бесплатные игры
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Портал Dealabs в очередной раз раньше времени опубликовал список игр, которые войдут в базовую подписку PS Plus Essential в мае. Подписчикам сервиса с 2 мая будут доступны ещё три игры:

  • GRID Legends (PS5 | PS4) — гоночный симулятор от студии Codemasters с проработанным режимом карьеры и сетевой игрой.

Видео доступно на YouTube-канале GRID. Права на видео принадлежат Electronic Arts

  • Chivalry 2 (PS5 | PS4) — сетевой слэшер от первого лица, вдохновлённый средневековыми битвами из фильмов.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Tripwire Presents

  • Descenders (PS5 | PS4) — экстремальный симулятор велосипедных гонок с процедурно генерируемыми трассами.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат No More Robots

Все три проекта можно будет забрать с 2 мая по 6 июня.

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