Вышел первый геймплейный трейлер Armored Core 6 — релиз в августе

Bandai Namco обнародовала большой геймплейный трейлер Armored Core 6 — новой части культового игрового цикла про битвы на огромных мехах. В ролике показали безостановочный яркий экшен и официально объявили дату выхода. Игра поступит в продажу 25 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Геймплейный трейлер Armored Core 6
Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco. Права на видео принадлежат Bandai Namco.
Сюжет шестой части серии будет полностью самостоятельным, поэтому новые игроки не испытают никакого дискомфорта, если начнут знакомиться с франшизой именно с новой игры цикла. Однако студия не забыла и фанатов, для которых разработчики припасли свои сюрпризы.
Уже известно, что Armored Core 6 во многом вдохновлена последними играми FromSoftware — серией Dark Souls, Bloodborne, Sekiro и Elden Ring. Эти проекты сильно изменили студию, поэтому их влияние будет ощущаться в их новом проекте.
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