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Что происходит со Splinter Cell, мультфильм по Vampire Survivor и новую игру Honkai Star Rail — стрим «Чемпионата»

Стрим: обсуждаем скандал со Star Wars Jedi: Survivor и проблемы игровых СМИ в 2023 году
Star Wars Jedi: Survivor
Аудио-версия:
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 25-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором рассказываем о проблеме игр с постоянным подключением к интернету и едва живой серии Splinter Cell. И обсудим самые яркие события последних семи дней. Среди них:

  • мультсериал по мотивам Vampire Survivor;
  • роль игровых СМИ в 2023 году, снова скандалы;
  • что ещё за Honkai: Star Rail, откуда такой хайп?

Смотрите нашу прямую трансляцию по этой ссылке в 20:30 мск

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