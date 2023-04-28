Стрим: обсуждаем скандал со Star Wars Jedi: Survivor и проблемы игровых СМИ в 2023 году

«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 25-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором рассказываем о проблеме игр с постоянным подключением к интернету и едва живой серии Splinter Cell. И обсудим самые яркие события последних семи дней. Среди них:

мультсериал по мотивам Vampire Survivor;

роль игровых СМИ в 2023 году, снова скандалы;

что ещё за Honkai: Star Rail, откуда такой хайп?

Смотрите нашу прямую трансляцию по этой ссылке в 20:30 мск

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