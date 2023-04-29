AMD заявила о превосходстве своих видеокарт над видеочипами NVIDIA

Старший директор AMD по маркетингу игрового подразделения Саса Маринкович заявил, что видеокарты компании превосходят модели от NVIDIA по соотношению объёма памяти и стоимости. В своём «твиттере» топ-менеджер опубликовал сравнительное изображение.
Сравнение цен на видеокарты AMD и NVIDIA
Фото: Twitter
По данным из картинки следует, что пользователи могут купить новую видеокарту AMD с 16 ГБ памяти минимум за $ 500. Например, модель RX 6800. Примерно за такую цену NVIDIA предлагает только карты с 8 и 12 ГБ памяти. У NVIDIA самая дешёвая карта с 16 ГБ — RTX 4080 — она стоит $ 1,2 тыс.
NVIDIA недавно уведомила MSI об отзыве видеокарт RTX 3060 Ti Super 3X. Причина — название видеоускорителя. В нём фигурирует слово Super, которое, по заверению инсайдеров, NVIDIA планирует использовать в нейминге некоторых своих товаров. Об этом сообщил популярный гонконгский портал HKEPC.
- 29 апреля 2023
-
16:45
-
16:20
-
15:40
-
15:04
-
14:32
-
14:00
-
13:21
-
12:56
-
12:38
-
10:18
-
01:47
-
01:03
-
00:44
-
00:18
-
00:06
- 28 апреля 2023
-
23:31
-
21:48
-
21:29
-
21:01
-
20:55
-
20:31
-
20:29
-
20:18
-
20:06
-
19:46
-
19:29
-
19:21
-
18:59
-
18:56
-
18:39
-
18:08
-
17:37
-
17:00
-
16:32
-
16:29