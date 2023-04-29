AMD заявила о превосходстве своих видеокарт над видеочипами NVIDIA

Старший директор AMD по маркетингу игрового подразделения Саса Маринкович заявил, что видеокарты компании превосходят модели от NVIDIA по соотношению объёма памяти и стоимости. В своём «твиттере» топ-менеджер опубликовал сравнительное изображение.

Сравнение цен на видеокарты AMD и NVIDIA

Фото: Twitter

По данным из картинки следует, что пользователи могут купить новую видеокарту AMD с 16 ГБ памяти минимум за $ 500. Например, модель RX 6800. Примерно за такую цену NVIDIA предлагает только карты с 8 и 12 ГБ памяти. У NVIDIA самая дешёвая карта с 16 ГБ — RTX 4080 — она стоит $ 1,2 тыс.

NVIDIA недавно уведомила MSI об отзыве видеокарт RTX 3060 Ti Super 3X. Причина — название видеоускорителя. В нём фигурирует слово Super, которое, по заверению инсайдеров, NVIDIA планирует использовать в нейминге некоторых своих товаров. Об этом сообщил популярный гонконгский портал HKEPC.