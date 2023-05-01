Rockstar может отказаться от поддержки GTA Online на PS4 и Xbox One уже этим летом

Как отмечает инсайдер Tez2, специализирующийся на играх Rockstar Games, в скором времени разработчики откажутся от поддержки GTA Online на PlayStation 4 и Xbox One. Блогер считает, что недавний тизер создателей о неких «сервисных обновлениях» связан именно с отказом от апдейтов для версии игры с прошлого поколения консолей.
Кроме того, одним из поводов для перехода на PS5 и Xbox Series может быть тираж текущего поколения — продажи PlayStation 5 недавно превысили 38 млн устройств. Это значит, что пользовательская база у приставок уже сформировалась, поэтому новый контент для GTA Online вскоре может стать эксклюзивом для актуальных платформ и ПК.
Отказ от поддержки GTA Online не означает, что Rockstar полностью отключит версии для PS4 и Xbox One. Проект продолжит свою работу на устаревших консолях, однако большие дополнения и ивенты будут выходить только на PS5 и Xbox Series.
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