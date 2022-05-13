Мастер Чиф занялся сексом под надзором Кортаны в сериале Halo. Фанаты негодуют

В стриминговом сервисе Paramount+ идёт сериал по франшизе Halo. 12 мая вышел восьмой эпизод шоу — он стал предпоследним. В серии показали довольно необычный момент. Мастер Чиф занялся сексом. Естественно, это выбивается из канона.

На YouTube появился фрагмент этой сцены. В ролике можно увидеть, как Чиф вступает в близость с заключённой Маки. Примечательно, что за происходящим наблюдала Кортана — искусственный интеллект, находящийся с Мастером Чифом.

Фанаты Halo приняли момент неоднозначно. Многие посчитали фрагмент выбивающимся из франшизы и отметили нелепость происходящего. Впрочем, кто-то отреагировал в шуточной форме.

Мы сделали это, ребята. Мастер Чиф занялся сексом, он больше не геймер.

Когда я увидел, что за происходящим наблюдает Кортана, то я так сильно засмеялся, что разбудил соседа.

Я рад, что могу отменить подписку на Paramount+.

Серьёзно? Секс с пленницей? В лучшем случае это потянет на фанфик, хотя даже фанфик по Halo лучше этого сериала.

В основном реакция аудитории отрицательная. Люди в целом ругают сериал за многие проколы, так ещё и этот момент вызвал оживлённые дискуссии.

Сериал уже продлён на второй сезон. Правда, фанаты этому не очень рады.

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