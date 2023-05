У The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom будет озвучка на русском языке

Вчера The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom утекла на торренты. Вместе с этим в Сети появилась дополнительная информация. Из неё стало известно, что проект получил полную поддержку русского языка, включая озвучку.

О наличии русского языка было известно ещё давно, однако было не до конца ясно, получит ли тайтл именно озвучку. Судя по всему, Nintendo решила не оставлять геймеров в России без озвучки. Не исключено, что её записали ещё до 2022 года.

То, что новинка вышла с полной поддержкой русского языка, — большая редкость в нынешнее время. Новая Need for Speed, Star Wars Jedi: Survivor, Gotham Knights и ремейк Dead Space вышли даже без переведённого на русский язык интерфейса, что уж говорить о дубляже.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая только для Nintendo Switch.