The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom утекла на торренты — за 11 дней до выхода

До релиза The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ещё 11 дней, а игра уже оказалась на торрентах. Об этом сообщает инсайдер Том Хендерсон, который собрал первые кадры из утечки в отдельный пост.

Утечка уже попала в руки к пиратам, которые выложили образ проекта в открытый доступ. Судя по всему, в ближайшее время в сети появится множество сюжетных и геймплейных спойлеров проекта. Тем временем авторы эмулятора Nintendo Switch уже наверняка запустили тестирование и оптимизацию игры для ПК.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая эксклюзивно на Nintendo Switch. Критики уже поиграли в новинку и называют её одной из лучших игр за долгие годы благодаря новым механикам и отменной физике.