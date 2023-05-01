The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom утекла на торренты — за 11 дней до выхода
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До релиза The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ещё 11 дней, а игра уже оказалась на торрентах. Об этом сообщает инсайдер Том Хендерсон, который собрал первые кадры из утечки в отдельный пост.
Утечка уже попала в руки к пиратам, которые выложили образ проекта в открытый доступ. Судя по всему, в ближайшее время в сети появится множество сюжетных и геймплейных спойлеров проекта. Тем временем авторы эмулятора Nintendo Switch уже наверняка запустили тестирование и оптимизацию игры для ПК.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая эксклюзивно на Nintendo Switch. Критики уже поиграли в новинку и называют её одной из лучших игр за долгие годы благодаря новым механикам и отменной физике.
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