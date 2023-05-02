Paradox выпустила стратегию Age of Wonders 4. Это смесь «Героев» и Civilization

2 мая состоялся релиз Age of Wonders 4 — новой стратегии от Paradox и Triumph Studios. Игра доступна и в России по цене в 1600 рублей за обычное издание и в 2900 рублей за премиальное издание с будущими дополнениями.

Видео доступно на YouTube-канале Age of Wonders 4 Official. Права на видео принадлежат Paradox Interactive

Одним из главных нововведений игры стала возможность создания собственной империи, состоящей из представителей различных рас. Age of Wonders 4 может похвастаться множеством элементов, характерных ролевым играм: от глубокой боевой системы до развития собственных героев.

Age of Wonders — одна из самых популярных стратегических серий, выходящая с 1999 года. Игры франшизы сочетают в себе пошаговые бои в духе «Героев» вместе с уникальной вселенной и некоторыми механиками из «Цивилизации». Мы уже поиграли в проект и назвали его одной из лучших игр в жанре за многие годы.