Valve показала изменённую систему трейлеров в Steam

Valve рассказала об изменениях, которые произойдут в категории трейлеров и их отображений. Компания считает, что после изменений игрокам будет проще найти видео с геймплеем или перейти к скриншотам.

Глобальным изменением стало отображение только двух трейлеров перед скриншотами. Ранее разработчики могли добавить множество роликов, заполонив ими все окошки. Для удобства и баланса авторы игр должны будут выбрать два самых важных трейлера и вставить их. Valve посоветовала показывать сразу геймплей, чтобы завлечь аудиторию.

Фото: Valve

Другое изменение — у трейлеров появятся категории и название. Это значительно облегчит навигацию пользователей и позволит им понять, что их ждёт в приготовленном ролике.

Фото: Valve

Какие категории будут у трейлеров?

Основной или кинематографический. Самая общая категория. К ней относится большинство трейлеров, в которых показаны предварительные визуализации, логотипы, заставки и прочее

Тизер. Короткое видео, часто публикуется при анонсе игры

Геймплей. В этом случае видео почти полностью состоит из кадров от лица игрока и показывает пользователям, что ждёт их в игре

Интервью или дневник разработки

Как отметила Valve, изменения будут удобными и для разработчиков, поскольку им не всегда было ясно, какой подход к трейлерам удобнее всего для геймеров.