Valve показала изменённую систему трейлеров в Steam

Valve рассказала об изменениях, которые произойдут в категории трейлеров и их отображений. Компания считает, что после изменений игрокам будет проще найти видео с геймплеем или перейти к скриншотам.
Глобальным изменением стало отображение только двух трейлеров перед скриншотами. Ранее разработчики могли добавить множество роликов, заполонив ими все окошки. Для удобства и баланса авторы игр должны будут выбрать два самых важных трейлера и вставить их. Valve посоветовала показывать сразу геймплей, чтобы завлечь аудиторию.
Фото: Valve
Другое изменение — у трейлеров появятся категории и название. Это значительно облегчит навигацию пользователей и позволит им понять, что их ждёт в приготовленном ролике.
Фото: Valve
Какие категории будут у трейлеров?
- Основной или кинематографический. Самая общая категория. К ней относится большинство трейлеров, в которых показаны предварительные визуализации, логотипы, заставки и прочее
- Тизер. Короткое видео, часто публикуется при анонсе игры
- Геймплей. В этом случае видео почти полностью состоит из кадров от лица игрока и показывает пользователям, что ждёт их в игре
- Интервью или дневник разработки
Как отметила Valve, изменения будут удобными и для разработчиков, поскольку им не всегда было ясно, какой подход к трейлерам удобнее всего для геймеров.
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