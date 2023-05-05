В Windows 11 появится улучшенное перетаскивание вкладок в «Проводнике»
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Тестировщики сборки 23451 для Windows 11 сообщают, что Microsoft добавила новую функцию в операционную систему — улучшенное перетаскивание вкладок. В превью-билде можно перемещать вкладки между окнами «Проводника»: согласно первым отзывам, опция работает стабильно.
Ранее Microsoft уже добавляла подобную функцию в тестовый билд Windows 11, однако она работала неправильно. Тестеры жаловались на некорректную анимацию перетаскивания и всяческие графические ошибки. Сейчас же опция выглядит вполне готовой для всеобщего релиза.
Когда именно появится долгожданная функция для всех пользователей операционной системы, неизвестно. Сейчас её можно включить с помощью утилиты ViveTool, по умолчанию перетаскивание вкладок отключено.
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