Звезда The Last of Us Белла Рамзи снялась в рекламе PlayStation VR2 и Gran Turismo 7

Британская актриса Белла Рамзи, известная по главной роли в сериале The Last of Us, снялась в яркой рекламе PlayStation VR2. В ролике Белла сообщает, что ей надо готовиться к экзамену по вождению. Она берёт шлем PS VR2 и игру Gran Turismo 7 и начинает играть.
В ролике Белла гоняет на красном Fiat 500 — эту машину актриса купила себе вскоре после окончания съёмок первого сезона The Last of Us.
Реклама PlayStation VR2 с Беллой Рамзи
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sony Interactive Entertainment.
23 марта до России добралась гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR2. Стоимость шлема на старте составила 70 тыс. рублей при рекомендованной цене в € 599 (около 53 600 рублей).
Судя по всему, устройство не пользуется большой популярностью. В конце апреля DNS снизил стоимость PS VR 2 сразу на четверть — теперь его можно купить за 53 999 рублей. Самое интересное, что это уже не первая скидка в розничной сети — на прошлой неделе шлем продавался на 7 тыс. рублей дешевле базовой стоимости.
- 10 мая 2023
-
16:22
-
15:50
-
15:50
-
15:42
-
15:28
-
15:08
-
14:33
-
14:18
-
14:05
-
13:41
-
13:17
-
13:13
-
12:48
-
12:45
-
12:01
-
11:43
-
11:03
-
10:31
-
10:03
-
09:31
-
09:16
-
08:25
-
01:26
- 9 мая 2023
-
22:07
-
21:49
-
21:28
-
21:10
-
20:03
-
19:44
-
19:21
-
19:01
-
17:52
-
17:25
-
16:50
-
16:38