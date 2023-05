Звезда The Last of Us Белла Рамзи снялась в рекламе PlayStation VR2 и Gran Turismo 7

Британская актриса Белла Рамзи, известная по главной роли в сериале The Last of Us, снялась в яркой рекламе PlayStation VR2. В ролике Белла сообщает, что ей надо готовиться к экзамену по вождению. Она берёт шлем PS VR2 и игру Gran Turismo 7 и начинает играть.

В ролике Белла гоняет на красном Fiat 500 — эту машину актриса купила себе вскоре после окончания съёмок первого сезона The Last of Us.

Реклама PlayStation VR2 с Беллой Рамзи

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sony Interactive Entertainment.

23 марта до России добралась гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR2. Стоимость шлема на старте составила 70 тыс. рублей при рекомендованной цене в € 599 (около 53 600 рублей).

Судя по всему, устройство не пользуется большой популярностью. В конце апреля DNS снизил стоимость PS VR 2 сразу на четверть — теперь его можно купить за 53 999 рублей. Самое интересное, что это уже не первая скидка в розничной сети — на прошлой неделе шлем продавался на 7 тыс. рублей дешевле базовой стоимости.