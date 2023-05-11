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Глава Disney Боб Айгер рад успеху мультфильма «Братья Супер Марио»

Глава Disney Боб Айгер рад успеху мультфильма «Братья Супер Марио»
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Президент и председатель совета директоров компании The Walt Disney Company Боб Айгер недавно высказался по поводу успеха мультфильма «Братья Супер Марио». Он похвалил проект и поздравил Universal Pictures, Nintendo и Illumination.

Айгер сделал это во время разговора с инвесторами. По его словам, успех мультфильма показал, что люди очень любят ходить в кинотеатры, несмотря на наличие онлайн-сервисов.

Позвольте мне на мгновение отвлечься, чтобы поздравить Universal с огромным успехом «Братьев Супер Марио». Это, безусловно, доказывает, что людям нравится развлекаться в кинотеатрах по всему миру, и это даёт нам повод с оптимизмом смотреть на кинобизнес.

Мультфильм «Братья Супер Марио» официально не вышел в России, однако до страны проект добрался, но с озвучкой из Казахстана.

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