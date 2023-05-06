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Стала известна дата цифрового релиза мультфильма «Братья Супер Марио»

Стала известна дата цифрового релиза мультфильма «Братья Супер Марио»
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Мультфильм «Братья Супер Марио» станет доступен в онлайн-кинотеатрах с 16 мая. Об этом в своих соцсетях рассказала телекоммуникационная компания Optimum. Лента более чем успешно шествует по кинотеатрам мира с 5 апреля. Менее чем за месяц анимационный проект заработал более $ 1 млрд, став самой кассовой экранизацией видеоигры в истории.

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«Братья Супер Марио в кино» адаптирует сюжет игр серии Super Mario о водопроводчике Марио, которому необходимо спасти принцессу Пич из лап поработителя миров Боузера. В этом ему помогают его брат Луиджи и другие персонажи волшебного королевства.

Мультфильм «Братья Супер Марио» можно посмотреть и в кинотеатрах России. Недавно энтузиасты нашли ещё один, очень хитрый, способ увидеть картину у себя дома на смартфоне или мониторе. Приключение полностью выложили в «Твиттер».

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