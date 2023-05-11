«Настоящий шедевр» — критики превозносят The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

11 мая спало эмбарго на публикацию рецензий игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Как и ожидалось, критики называют проект настоящим шедевром и современной классикой игровой индустрии, отмечая уникальный подход Nintendo к механикам, повествованию и взаимодействию с миром.

Критике подверглись разве что не самая впечатляющая графика на портативной консоли 2017 года, перегруженное управление, использование той же карты и редкие просадки частоты кадров. На агрегаторе Opencritic у проекта 97 баллов из 100. Для сравнения: у Breath of the Wild, прошлой игры в серии, 96 баллов.

Фото: Opencritic

Некоторые отрывки из рецензий критиков

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — неизмеримое продолжение, расширяющее мир и поднимающее планку Breath of the Wild ещё выше в облака.

Великолепие Tears of the Kingdom заключается в том, насколько хорошо она воплощает фантазии игрока в игровой процесс.

Tears of the Kingdom — это триумф открытого игрового дизайна, который отдаёт дань уважения лучшим частям легендарной франшизы, а иногда и превосходит их.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — это настоящий шедевр, который не только не уступает предшественнице, но и превосходит её по всем показателям.

Да, у Tears of the Kingdom есть недостатки, но я не мог от неё оторваться и широко улыбался на протяжении всего игрового процесса.

Tears of the Kingdom устанавливает новый стандарт игрового процесса, который современные игры и не попытаются достичь.

Tears of the Kingdom не хватает «вау-фактора», и она кажется улучшенной версией своего предшественника, а не чем-то совершенно новым. Несмотря на более высокое качество, игра слишком сильно полагается на механики Breath of the Wild, а карта мира и вовсе осталась прежней.

Релиз The Legend of Zelda состоится 12 мая эксклюзивно на Nintendo Switch.