«Чебурашка» попал в топ-20 самых кассовых фильмов мира за 2023 год

Согласно информации, находящейся на сайте The Numbers, фильм «Чебурашка» собрал в мировом прокате $ 86 млн. Это позволило ленте встать на 20-е место в топе самых кассовых лент этого года.
Картина обогнала фильм Бена Аффлека «Air: Большой прыжок», который собрал $ 85 млн и расположился на 21-м месте, и драматическую картину «Вызов» Клима Шипенко. Она заняла 49-е место и собрала $ 10 млн. Чуть выше «Чебурашки» встал фильм «Кокаиновый медведь» — у него $ 89 млн.
Фото: The Numbers
Если взглянуть на статистику на сайте Box Office Mojo, то у ленты показываются сборы в размере $ 88 млн, а сама картина расположилась на 11-м месте, обогнав «Кокаинового медведя». Данные с The Numbers разнятся, поскольку в Box Office Mojo нет данных о прокате фильмов в Китае.
Фото: Box Office Mojo
«Чебурашка» — фильм Дмитрия Дьяченко, собравший в России более 7 млрд рублей и поставивший рекорд по сборам в стране в истории. Лента точно получит продолжение, но когда именно, неизвестно.
- 11 мая 2023
-
15:23
-
15:09
-
15:02
-
14:50
-
14:47
-
14:36
-
14:32
-
14:06
-
14:00
-
13:38
-
13:30
-
13:07
-
12:52
-
12:42
-
12:11
-
11:29
-
11:09
-
10:40
-
10:11
-
09:37
-
09:03
-
08:44
-
00:00
- 10 мая 2023
-
21:59
-
21:28
-
20:58
-
20:32
-
20:26
-
20:01
-
19:57
-
19:35
-
19:04
-
18:39
-
18:18
-
17:46