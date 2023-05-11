«Чебурашка» попал в топ-20 самых кассовых фильмов мира за 2023 год

Согласно информации, находящейся на сайте The Numbers, фильм «Чебурашка» собрал в мировом прокате $ 86 млн. Это позволило ленте встать на 20-е место в топе самых кассовых лент этого года.

Картина обогнала фильм Бена Аффлека «Air: Большой прыжок», который собрал $ 85 млн и расположился на 21-м месте, и драматическую картину «Вызов» Клима Шипенко. Она заняла 49-е место и собрала $ 10 млн. Чуть выше «Чебурашки» встал фильм «Кокаиновый медведь» — у него $ 89 млн.

Фото: The Numbers

Если взглянуть на статистику на сайте Box Office Mojo, то у ленты показываются сборы в размере $ 88 млн, а сама картина расположилась на 11-м месте, обогнав «Кокаинового медведя». Данные с The Numbers разнятся, поскольку в Box Office Mojo нет данных о прокате фильмов в Китае.

Фото: Box Office Mojo

«Чебурашка» — фильм Дмитрия Дьяченко, собравший в России более 7 млрд рублей и поставивший рекорд по сборам в стране в истории. Лента точно получит продолжение, но когда именно, неизвестно.