В России закрыли дело о полной блокировке портала Reddit
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Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона города Владимира больше не требует блокировки портала Reddit на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда изданию «АиФ».
Производство по делу прекращено из-за отказа прокуратуры от своего иска. Причину отказа они не уточнили.
Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона города Владимира потребовала заблокировать в России популярный портал Reddit ещё в начале апреля. Прокурор в судебном иске требовал от Роскомнадзора признать контент на Reddit запрещённым к распространению в России.
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Reddit начал свою работу в 2011 году. Штаб-квартира портала располагается в американском городе Сан-Франциско. На площадке масса сообществ, посвящённых играм, фильмам, сериалам, различным технологиям и другим актуальным темам. На Reddit часто всплывает правдивая и эксклюзивная информация, там же многие разработчики, звёзды шоу-бизнеса и самые разные светские люди напрямую общаются со своей аудиторией.
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