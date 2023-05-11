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Илон Маск скоро покинет пост главы «Твиттера» — он уже нашёл преемницу

Илон Маск скоро покинет пост главы «Твиттера» — он уже нашёл преемницу
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Генеральный директор «Твиттера» Илон Маск объявил о том, что наконец нашёл себе преемницу. В течение ближайших шести недель — до конца июня 2023 года — он покинет пост главы социальной сети и передаст бразды правления другому человеку. Кто именно возглавит корпорацию, неизвестно.

При этом Маск не планирует уходить из компании. Миллиардер возьмёт на себя роли исполнительного председателя и технического директора «Твиттера». Судя по всему, даже после этого он останется главным человеком в компании.

Илон Маск стал главой «Твиттера» в конце октября, купив соцсеть за $ 44 млрд. Почти сразу после приобретения он распустил совет директоров и стал единоличным владельцем компании. После этого он несколько раз заявлял, что планирует уйти с должности СЕО, найдя себе преемника, однако многие восприняли его слова как очередную шутку.

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