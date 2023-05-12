Вышла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — самая высокооценённая игра в истории
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Сегодня состоялся релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — продолжения культовой The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Проект доступен эксклюзивно на Nintendo Switch.
Как отмечали журналисты, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получилась во всём лучше оригинала. В игре больше интересных геймплейных механик, которые и делают проект особенным, а также интересные задания и многое другое.
В честь релиза издание IGN опубликовало первые 19 минут игры. Можно посмотреть на пролог и выход Линка в открытый мир. Путешествие героя начинается с воздушного пространства Хайрула.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Nintendo.
Кстати, в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom есть поддержка русского языка.
Оценки Tears of the Kingdom
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