Вышла The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — самая высокооценённая игра в истории

Сегодня состоялся релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — продолжения культовой The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Проект доступен эксклюзивно на Nintendo Switch.

Как отмечали журналисты, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получилась во всём лучше оригинала. В игре больше интересных геймплейных механик, которые и делают проект особенным, а также интересные задания и многое другое.

В честь релиза издание IGN опубликовало первые 19 минут игры. Можно посмотреть на пролог и выход Линка в открытый мир. Путешествие героя начинается с воздушного пространства Хайрула.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Nintendo.

Кстати, в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom есть поддержка русского языка.