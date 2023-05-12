Майнеры начали предлагать свои услуги для обучения нейросетей

Эпоха майнинга криптовалют с помощью видеокарт закончилась в прошлом году — теперь обычные геймеры могут купить себе графические процессоры без невероятных переплат. Казалось, что рынок пришёл в норму, однако в скором времени всё может измениться.

Издание Bloomberg пообщалось с несколькими крупными майнинг-компаниями и выяснило, что те начали предлагать свои услуги для работы с искусственным интеллектом. Так, компания Hut 8 Mining уже заработала на этом больше $ 17 млн, а Hive BlockChain ожидают роста доходов на работе с ИИ вплоть до $ 100 млн до конца 2024 года.

При этом в Bloomberg отмечают, что очередной дефицит видеокарт, скорее всего, не наступит. Для работы нейросетей необходимы очень мощные специализированные чипы — даже RTX 4090 справляется лишь с частью сложных задач. Поэтому компании вынуждены приобретать у NVIDIA и других гигантов куда более дорогие решения.