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Radeon RX 7600 будет стоить заметно дешевле аналога RTX 4060 Ti — VideoCardz

Radeon RX 7600 будет стоить заметно дешевле аналога RTX 4060 Ti — VideoCardz
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Видеокарта Radeon RX 7600 будет стоить € 349. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание VideoCardz. Выходит, что на рынке США новый видеоускоритель будут продавать за $ 300–330. Важно отметить, что, по заверению инсайдеров, цена конкурентной карты RTX 4060 Ti составит $ 400–500. Значит, чип от NVIDIA стоит заметно дороже карты AMD.

Первые сравнения RX 7600 с RTX 4060 и с RTX 4060 Ti начнут выходить в конце этого месяца. Сообщается, что новая карта от AMD технологически будет такой же производительной, как и новые карты NVIDIA.

RTX 4060 Ti должны запустить в продажу 24 мая, а продажи Radeon RX 7600 стартуют с 25 мая. Уже известно, что оба видеоускорителя будут иметь 8 ГБ видеопамяти GDDR6.

Фото: VideoCardz

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