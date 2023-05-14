В фильме «Экзорцист Ватикана» использовали символ инквизиции из Dragon Age: Inquisition

Фильм «Экзорцист Ватикана» с Расселом Кроу вышел в апреле в кинотеатрах, а недавно лента добралась и до стриминговых сервисов. Картина рассказывает об известном экзорцисте Габриэле Аморте, отправившемся спасать мальчика, в которого вселился демон. В какой-то момент экзорцист натыкается на заброшенную крипту настоящей испанской инквизиции.
Фильм получил смешанные отзывы от критиков и зрителей, однако больше всего внимания он привлёк у игроков. Они обнаружили, что символ самой инквизиции уж слишком сильно напоминает Инквизицию из игры Dragon Age: Inquisition, вышедшей в 2014 году.
Судя по всему, авторы «Экзорциста Ватикана» воспользовались одним из первых изображений, полученных по слову «символ инквизиции» в Google. Создатели картины и разработчики игры из Bioware пока никак не комментировали инцидент.
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