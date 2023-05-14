Криштиану Роналду вошёл в список лучших футболистов сезона в FIFA 23

14 мая в FIFA 23 Ultimate Team добавили лучших игроков чемпионата Саудовской Аравии по футболу. В список «Команды сезона» попали восемь футболистов, включая нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Спортсмен получил карточку с общим рейтингом 96 с наивысшим показателем удара в 98 пунктов. Также разработчики улучшили скорость, передачи, дриблинг и физическую подготовку игрока.

Карточка «Команды сезона» Криштиану Роналду в FIFA 23 Фото: Electronic Arts

Помимо него, в «Команду сезона» из чемпионата Саудовской Аравии попали Андерсон Талиска, Ромариньо, Одион Игало, Ахмед Хегази, Марсело Гроэ, Мохамед Фоузаир и Хассан Тамбакти.

«Команда сезона» чемпионата Саудовской Аравии Фото: Electronic Arts

Усиленные карточки футболистов из чемпионата Саудовской Аравии в FIFA 23 Ultimate Team можно получить из наборов до 21 мая или приобрести на виртуальном трансферном рынке.