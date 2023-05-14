Криштиану Роналду вошёл в список лучших футболистов сезона в FIFA 23

14 мая в FIFA 23 Ultimate Team добавили лучших игроков чемпионата Саудовской Аравии по футболу. В список «Команды сезона» попали восемь футболистов, включая нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Спортсмен получил карточку с общим рейтингом 96 с наивысшим показателем удара в 98 пунктов. Также разработчики улучшили скорость, передачи, дриблинг и физическую подготовку игрока.
Карточка «Команды сезона» Криштиану Роналду в FIFA 23
Фото: Electronic Arts
Помимо него, в «Команду сезона» из чемпионата Саудовской Аравии попали Андерсон Талиска, Ромариньо, Одион Игало, Ахмед Хегази, Марсело Гроэ, Мохамед Фоузаир и Хассан Тамбакти.
«Команда сезона» чемпионата Саудовской Аравии
Фото: Electronic Arts
Усиленные карточки футболистов из чемпионата Саудовской Аравии в FIFA 23 Ultimate Team можно получить из наборов до 21 мая или приобрести на виртуальном трансферном рынке.
- 14 мая 2023
-
21:41
-
18:38
-
18:16
-
17:32
-
16:58
-
16:52
-
16:22
-
15:54
-
15:43
-
15:20
-
14:44
-
14:12
-
13:41
-
13:15
-
12:45
-
12:23
-
10:20
- 13 мая 2023
-
23:12
-
20:01
-
18:26
-
17:55
-
17:18
-
16:42
-
16:08
-
15:50
-
15:37
-
15:36
-
15:15
-
14:44
-
14:18
-
13:50
-
13:14
-
12:55
-
12:23
-
00:26