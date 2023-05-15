Авторы Atomic Heart поздравили Nintendo с релизом новой The Legend of Zelda
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Студия Mundfish, разработавшая Atomic Heart, в социальных сетях поздравила Nintendo с релизом высокооценённой The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Как отметили авторы шутера, Tears of the Kingdom — одна из самых зрелищных игр в 2023 году. Также они оставили небольшую открытку, в которой пожелали удачи и новых приключений Линку.
Фото: Mundfish
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Игра стала во всём лучше оригинала, предложив игрокам ещё большую свободу действий, интересные механики, которые полностью преображают геймплей, и многое другое.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom доступна только на Nintendo Switch. В игре есть полная поддержка русского языка.
Игра уже рвёт и мечет, а это только начало
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