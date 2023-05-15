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Продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стартуют в России

Продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стартуют в России
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Компания «Ачивка» объявила о скором старте продаж The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в России. Изначально запуск ожидался 24 мая, но сроки удалось ускорить. Товар уже отправляют в розничные магазины. Цены:

  • обычное издание — 6499 рублей;
  • коллекционное издание — 12 999 рублей.

Среди магазинов, где будет старт продаж, отмечаются DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», diMall, «Пирамида», Gamebuy, «Онлайн трейд» и Omegagame.ru.

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Вот что «Ачивка» рассказывает о старте продаж.

Мы рады сообщить об опережении графика по легальному импорту игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Изначально релиз игры был запланирован на 24 мая. В настоящий момент товары уже отправлены ритейлерам и дистрибьюторам и появятся на полках магазинов на этой неделе!
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