Российский режиссёр Кантемир Балагов после сериала The Last of Us объявил об уходе из кино

Российский режиссёр, сценарист и оператор Кантемир Балагов, который должен был снять пилотную серию сериала The Last of Us, объявил об уходе из кино в социальных сетях.

Балагов написал в «Твиттере», что «два фильма более чем достаточно». С чем связано сообщение режиссёра, неизвестно. После обращения он удалил свои аккаунты из всех социальных сетей.

Фото: Twitter

Кантемир Балагов — режиссёр, снявший фильм «Дылда» 2019 года. Балагов должен был поставить первый эпизод шоу The Last of Us, но из-за творческих разногласий его работа не вошла в финальную версию шоу.

Собирается ли Балагов возвращаться через какое-то время, неизвестно. Чтобы сообщать о каких-то дальнейших действиях, режиссёру наверняка понадобится восстановить удалённые аккаунты или создать новые.