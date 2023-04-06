Российский режиссёр Кантемир Балагов после сериала The Last of Us объявил об уходе из кино

Российский режиссёр, сценарист и оператор Кантемир Балагов, который должен был снять пилотную серию сериала The Last of Us, объявил об уходе из кино в социальных сетях.
Балагов написал в «Твиттере», что «два фильма более чем достаточно». С чем связано сообщение режиссёра, неизвестно. После обращения он удалил свои аккаунты из всех социальных сетей.
Фото: Twitter
Кантемир Балагов — режиссёр, снявший фильм «Дылда» 2019 года. Балагов должен был поставить первый эпизод шоу The Last of Us, но из-за творческих разногласий его работа не вошла в финальную версию шоу.
Собирается ли Балагов возвращаться через какое-то время, неизвестно. Чтобы сообщать о каких-то дальнейших действиях, режиссёру наверняка понадобится восстановить удалённые аккаунты или создать новые.
- 6 апреля 2023
-
13:35
-
13:29
-
13:05
-
13:01
-
12:43
-
12:26
-
11:38
-
11:05
-
10:10
-
09:39
-
09:00
-
08:36
-
07:00
-
01:28
-
01:07
-
00:32
-
00:15
-
00:01
- 5 апреля 2023
-
21:36
-
21:13
-
20:57
-
20:39
-
20:11
-
19:55
-
19:45
-
19:21
-
18:54
-
18:18
-
17:30
-
17:21
-
17:10
-
16:47
-
16:17
-
15:53
-
15:26