Расписание выхода серий нового сезона «СашаТаня»

Каждый день по два эпизода.

15 мая состоится премьера восьмого сезона «СашаТаня» — комедийного сериала ТНТ, который родился после завершения оригинального «Универа». В нём показывают семейную жизнь Саши и Тани, а также других персонажей «Универа», включая друзей и отца героя.

В восьмом сезоне будет около 40 серий, однако точная дата выхода всех неизвестна. При этом каждый день будет выходить по два эпизода — премьера в 20:00 мск на ТНТ и сервисе Premier.

Мы будем обновлять расписание с появлением новых данных.

Серия Дата выхода 1-2-я серии 15 мая 3-4-я серии 16 мая 5-6-я серии 17 мая 6-7-я серии 18 мая 8-9-я серии 22 мая (?) 10-11-я серии 23 мая (?) 12-13-я серии 24 мая (?) 14-15-я серии 25 мая (?) 16-17-я серии 29 мая (?) 18-19-я серии 30 мая (?) 20-21-я серии 31 мая (?) 22-23-я серии 1 июня (?) 24-25-я серии 5 июня (?) 26-27-я серии 6 июня (?) 28-29-я серии 7 июня (?) 30-31-я серии 8 июня (?) 32-33-я серии 12 июня (?) 34-35-я серии 13 июня (?) 36-37-я серии 14 июня (?) 38-40-я серии 15 июня (?)

Описание восьмого сезона «СашаТаня»

Саша и Таня узнают о скором прибавлении в семье! Беременность Тани спровоцирует скандал в шоу-бизнесе, заставит работать самого Комарова и идти на уступки чиновника. Саша наймёт женщину лёгкого поведения, чтобы поднять свой рейтинг в глазах жены, найдёт на раскопках старинную вазу, но потеряет редкую монету, стоимость которой исчисляется несколькими сотнями тысяч рублей.