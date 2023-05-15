Расписание выхода серий нового сезона «СашаТаня»
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Каждый день по два эпизода.
15 мая состоится премьера восьмого сезона «СашаТаня» — комедийного сериала ТНТ, который родился после завершения оригинального «Универа». В нём показывают семейную жизнь Саши и Тани, а также других персонажей «Универа», включая друзей и отца героя.
В восьмом сезоне будет около 40 серий, однако точная дата выхода всех неизвестна. При этом каждый день будет выходить по два эпизода — премьера в 20:00 мск на ТНТ и сервисе Premier.
Мы будем обновлять расписание с появлением новых данных.
|Серия
|Дата выхода
|1-2-я серии
|15 мая
|3-4-я серии
|16 мая
|5-6-я серии
|17 мая
|6-7-я серии
|18 мая
|8-9-я серии
|22 мая (?)
|10-11-я серии
|23 мая (?)
|12-13-я серии
|24 мая (?)
|14-15-я серии
|25 мая (?)
|16-17-я серии
|29 мая (?)
|18-19-я серии
|30 мая (?)
|20-21-я серии
|31 мая (?)
|22-23-я серии
|1 июня (?)
|24-25-я серии
|5 июня (?)
|26-27-я серии
|6 июня (?)
|28-29-я серии
|7 июня (?)
|30-31-я серии
|8 июня (?)
|32-33-я серии
|12 июня (?)
|34-35-я серии
|13 июня (?)
|36-37-я серии
|14 июня (?)
|38-40-я серии
|15 июня (?)
Описание восьмого сезона «СашаТаня»
Саша и Таня узнают о скором прибавлении в семье! Беременность Тани спровоцирует скандал в шоу-бизнесе, заставит работать самого Комарова и идти на уступки чиновника. Саша наймёт женщину лёгкого поведения, чтобы поднять свой рейтинг в глазах жены, найдёт на раскопках старинную вазу, но потеряет редкую монету, стоимость которой исчисляется несколькими сотнями тысяч рублей.
Расписание выхода «Мир! Дружба! Жвачка»:
Комментарии
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