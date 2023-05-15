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«СашаТаня»: восьмой сезон (2023) — дата выхода серий, график эпизодов, смотреть онлайн

Расписание выхода серий нового сезона «СашаТаня»
Михаил Шевкун
Расписание выхода серий нового сезона «СашаТаня»
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Каждый день по два эпизода.

15 мая состоится премьера восьмого сезона «СашаТаня» — комедийного сериала ТНТ, который родился после завершения оригинального «Универа». В нём показывают семейную жизнь Саши и Тани, а также других персонажей «Универа», включая друзей и отца героя.

В восьмом сезоне будет около 40 серий, однако точная дата выхода всех неизвестна. При этом каждый день будет выходить по два эпизода — премьера в 20:00 мск на ТНТ и сервисе Premier.

Мы будем обновлять расписание с появлением новых данных.

СерияДата выхода
1-2-я серии15 мая
3-4-я серии16 мая
5-6-я серии17 мая
6-7-я серии18 мая
8-9-я серии22 мая (?)
10-11-я серии23 мая (?)
12-13-я серии24 мая (?)
14-15-я серии25 мая (?)
16-17-я серии29 мая (?)
18-19-я серии30 мая (?)
20-21-я серии31 мая (?)
22-23-я серии1 июня (?)
24-25-я серии5 июня (?)
26-27-я серии6 июня (?)
28-29-я серии7 июня (?)
30-31-я серии8 июня (?)
32-33-я серии12 июня (?)
34-35-я серии13 июня (?)
36-37-я серии14 июня (?)
38-40-я серии15 июня (?)

Описание восьмого сезона «СашаТаня»

Саша и Таня узнают о скором прибавлении в семье! Беременность Тани спровоцирует скандал в шоу-бизнесе, заставит работать самого Комарова и идти на уступки чиновника. Саша наймёт женщину лёгкого поведения, чтобы поднять свой рейтинг в глазах жены, найдёт на раскопках старинную вазу, но потеряет редкую монету, стоимость которой исчисляется несколькими сотнями тысяч рублей.
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