Игра Atomic Heart получила бесплатную демоверсию

Mundfish представила демоверсию масштабного ретрофутуристического боевика Atomic Heart. Демку можно бесплатно скачать в VK Play. Пробная версия позволяет исследовать самые первые локации игры, — посмотреть парад в честь запуска системы Коллектив 2.0 и познакомиться с главными действующими лицами.
Фото: Mundfish
Mundfish недавно выпустила первый тизер грядущего дополнения для Atomic Heart. В коротком ролике авторы показали новую локацию и сообщили дату выхода — лето 2023 года.
Каких-либо деталей о предстоящем расширении пока нет. Известно лишь, что оно будет бесплатным для владельцев сезонного пропуска, который входит в золотое и премиальное издания игры. Всего студия Mundfish обещала выпустить четыре расширения для проекта. Аддон наверняка можно будет приобрести отдельно.
Atomic Heart — игра от российской студии Mundfish, действие которой разворачивается в альтернативном СССР середины прошлого века. Проект доступен на ПК, консолях Xbox и PlayStation, а также в Game Pass.
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