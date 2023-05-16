В плей-офф чемпионата мира по CS:GO впервые не будет ни одного игрока из России

После вылета Natus Vincere с BLAST.tv Paris Major 2023 на главном турнире по шутеру Counter-Strike не осталось ни одного участника из России. Это происходит впервые в истории мэйджора.

Ранее отечественные киберспортсмены пробивались в финальную часть всех 18 чемпионатов мира по CS:GO. Однако турнир в Париже стал на редкость неудачным для наших игроков — лишь трое из них пробились в топ-16 в составе иностранных команд, и ни один не смог выйти в плей-офф.

Наилучший результат показали Денис electronic Шарипов и Илья Perfecto Залуцкий из NAVI — 9–11-е место. 18-летний Илья m0NESY Осипов вместе с G2 Esports остановился на 12–14-м месте.

Единственная российская команда, которая смогла пройти в финальную часть мэйджора во Франции — forZe, которая проиграла три матча на стадии претендентов и заняла 17–19-е места в итоговой таблице.

BLAST.tv Paris Major 2023 — последний чемпионат мира по Counter-Strike: Global Offensive. Следующий мэйджор пройдёт уже на новой версии шутера Counter-Strike 2 марте 2024 года.