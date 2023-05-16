На PornHub стали в сотни раз чаще искать видео с персонажами Legend of Zelda

Представители видеохостинга с контентом для взрослых PornHub опубликовали данные о росте интереса пользователей к персонажам вселенной «Зельды» после релиза The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
В день выхода игры общий трафик на сайте упал на 2,3%, однако видео по запросу «Zelda» стали искать в несколько раз чаще. С 12 мая количество заинтересованных пользователей постоянно растёт — сейчас оно более чем в 15 раз больше, чем до релиза Tears of the Kingdom.
Фото: Pornhub
Самой востребованной из персонажей оказалась Пура — за несколько дней запросов «purah zelda» на PornHub стало больше в 423 раза. Запрос «legend of zelda rule 34» показал рост на 22 067%, а «zelda botw paya» — на 7938%.
В пятёрку по популярности среди персонажей «Зельды» также вошли Линк и Урбоса.
- 16 мая 2023
-
20:08
-
19:47
-
19:16
-
19:00
-
18:38
-
17:58
-
17:46
-
17:20
-
16:45
-
16:27
-
16:03
-
15:39
-
15:23
-
15:08
-
14:41
-
14:11
-
13:36
-
13:11
-
12:48
-
12:23
-
12:17
-
11:48
-
11:20
-
10:47
-
10:06
-
09:36
-
09:00
-
08:31
- 15 мая 2023
-
21:00
-
20:42
-
20:20
-
20:00
-
19:37
-
19:24
-
18:56