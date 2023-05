На PornHub стали в сотни раз чаще искать видео с персонажами Legend of Zelda

Представители видеохостинга с контентом для взрослых PornHub опубликовали данные о росте интереса пользователей к персонажам вселенной «Зельды» после релиза The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

В день выхода игры общий трафик на сайте упал на 2,3%, однако видео по запросу «Zelda» стали искать в несколько раз чаще. С 12 мая количество заинтересованных пользователей постоянно растёт — сейчас оно более чем в 15 раз больше, чем до релиза Tears of the Kingdom.

Фото: Pornhub

Самой востребованной из персонажей оказалась Пура — за несколько дней запросов «purah zelda» на PornHub стало больше в 423 раза. Запрос «legend of zelda rule 34» показал рост на 22 067%, а «zelda botw paya» — на 7938%.

В пятёрку по популярности среди персонажей «Зельды» также вошли Линк и Урбоса.