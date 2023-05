Продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom оказались рекордными — 10 млн за 3 дня

Игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom показала лучший старт продаж в истории всей серии. Игру купили 10 млн раз в первые три дня с момента релиза. Новое приключения Линка вышло на Nintendo Switch 12 мая.

Напомним: прошлогоднее ролевое приключение Pokemon Scarlet and Violet тоже разошлось 10-миллионным тиражом за первые три дня. Таким образом, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom повторила лучший старт продаж в истории компании Nintendo.

Сообщается, что в Японии реализованный тираж составил 2,24 млн копий — это 22% от общего числа проданных картриджей. А американские геймеры купили приключение 4 млн раз — 40% от реализованного тиража.

Компания «Ачивка» недавно объявила о скором старте продаж The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в России. Изначально запуск ожидался 24 мая, но сроки удалось ускорить. Товар уже отправляют в розничные магазины.