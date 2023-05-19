Директор Overwatch 2 рассказал про отмену сюжетного режима

16 мая Blizzard объявила о том, что сюжетный режим Overwactch 2 претерпел серьёзные изменения. Изначально разработчики называли его амбициозным кооперативным режимом с постановочными миссиями в духе лучших сюжетных игр компании, но в итоге игроков ждут обычные кооп-миссии, похожие на те, что были в первой Overwatch в рамках сезонных активностей.
Через три дня геймдиректор Overwatch 2 Аарон Келлер более детально рассказал, почему разработчики в итоге отказались от сюжетного режима в игре. Оказалось, что у авторов было множество наработок, а масштабы задумок только увеличивались. Команда пыталась найти фундамент, на котором был бы основан сюжетный контент, однако так и не смогла этого сделать.
Келлер напомнил, что сама Overwatch когда-то появилась благодаря отмене амбициозной MMO Project Titan. Разработчик уверен, что авторы извлекут из произошедшего уроки и обязательно используют готовые наработки в своих будущих проектах.
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